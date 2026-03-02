Бубнов заявил, что после поражения от «Ахмата» ЦСКА рискует не попасть в топ-3 РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Ахматом». Проходившая в Грозном игра завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Совершенно заслуженная победа «Терека» (прежнее название «Ахмата». — Прим. «Чемпионата»). А для ЦСКА отсутствие Мойзеса, на мой взгляд, оказало очень большое значение на ход игры. Облякова — в меньшей степени. И если у «Ахмата» вышедшие на замену игроки ничего не испортили и, можно сказать, даже добавили в свежести, то у ЦСКА все замены, которые были проведены, не усилили игру. После этого поражения у ЦСКА ещё предстоят очень важные игры, непростой календарь. Я думаю, ЦСКА может и в тройку не попасть», — сказал Бубнов в аудиозаписи в своём телеграм-канале.