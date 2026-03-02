В «Ахмате» рассказали о состоянии поля после матча с ЦСКА

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о состоянии поля в Грозном после матча 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Перед матчем с ЦСКА два дня был обильный снегопад. Сотрудники стадиона сделали всё возможное на данный момент. Подготовить поле лучше было очень сложно, практически невозможно. Поле немного мешало обеим командам, но все находились в равных условиях. По полю особо говорить нечего. В имеющихся условиях это было лучшим, что могли наши сотрудники предоставить.

Сейчас уже плюсовая температура. Начинается весна, солнце выглянет. У нас впереди два выездных матча, поэтому к следующему домашнему матчу с «Ростовом» поле будет в идеальном состоянии», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.