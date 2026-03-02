Скидки
«Мало кто так играет». Бардачёв рассказал, какой футбол ставит «Уралу» Василий Березуцкий

Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», поделился впечатлениями от игры под руководством Василия Березуцкого.

— А о Березуцком какие первые впечатления? Его самостоятельная карьера тоже только набирает обороты.
— Совершенно другие требования. Видно, что он играл центрального защитника, и в этом плане нам проще. Василий Владимирович уделяет нам больше внимания, больше в этом понимает. Таким образом, ты лучше учишься, как и при Мирославе Ромащенко — тоже в прошлом центральном защитнике.

— Какой футбол ставит Березуцкий?
— Новый. Мало кто в Первой лиге играет в такой атакующий футбол. Вообще, всё моё время в «Урале» команда всегда играет первым номером, на мяче и больше низом. С Березуцким мало что поменялось, но привнесли методики из Европы, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

