Игорь Колыванов: «Динамо» сыграло очень хороший матч, но «крылышки» — не ориентир

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0).

«Динамо» сыграло очень хороший матч с красивыми моментами и голами. Рад за Тюкавина, что забил и отдал голевую передачу. Неожиданно для всех, что «Крылья» сыграли очень инертно. Можно похвалить «Динамо» за хороший футбол и организацию. Была цельная и преображённая команда во всех линиях. «Крылья» борются за место в РПЛ, у них не так много очков.

Не увидел реакции после первого и второго пропущенных мячей. Как будто вышли на товарищеский матч. Даже сам тренер сказал, что нельзя так выходить играть. Мы сидели в студии и особого давления от «Крыльев» не увидели. «Крылышки» — не ориентир, но нужно поздравить главного тренера и «Динамо» с хорошей игрой. Это даёт уверенность», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.