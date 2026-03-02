Скидки
Игорь Колыванов: «Динамо» сыграло очень хороший матч, но «крылышки» — не ориентир

Игорь Колыванов: «Динамо» сыграло очень хороший матч, но «крылышки» — не ориентир
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» (4:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

«Динамо» сыграло очень хороший матч с красивыми моментами и голами. Рад за Тюкавина, что забил и отдал голевую передачу. Неожиданно для всех, что «Крылья» сыграли очень инертно. Можно похвалить «Динамо» за хороший футбол и организацию. Была цельная и преображённая команда во всех линиях. «Крылья» борются за место в РПЛ, у них не так много очков.

Не увидел реакции после первого и второго пропущенных мячей. Как будто вышли на товарищеский матч. Даже сам тренер сказал, что нельзя так выходить играть. Мы сидели в студии и особого давления от «Крыльев» не увидели. «Крылышки» — не ориентир, но нужно поздравить главного тренера и «Динамо» с хорошей игрой. Это даёт уверенность», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

