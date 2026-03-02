В «Ахмате» показали, что сказал Черчесов игрокам после победы над ЦСКА
Пресс-служба «Ахмата» показала видеоролик из раздевалки команды после матча 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА с речью главного тренера грозненцев Станислава Черчесова. Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'
«Неплохо. Not bad, not bad. Не могу не дать вам порадоваться пять минут, кушая, а потом готовимся к «Локомотиву». Один у нас уже не будет играть — Силва. Поэтому я говорю, что все должны быть готовы. Так что давайте за неплохую игру и три очка поблагодарим друг друга, ну и готовимся!» — сказал Черчесов.
В следующем матче внутреннего первенства «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 9 марта.
