В «Ахмате» показали, что сказал Черчесов игрокам после победы над ЦСКА

Пресс-служба «Ахмата» показала видеоролик из раздевалки команды после матча 19-го тура Мир РПЛ с ЦСКА с речью главного тренера грозненцев Станислава Черчесова. Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Неплохо. Not bad, not bad. Не могу не дать вам порадоваться пять минут, кушая, а потом готовимся к «Локомотиву». Один у нас уже не будет играть — Силва. Поэтому я говорю, что все должны быть готовы. Так что давайте за неплохую игру и три очка поблагодарим друг друга, ну и готовимся!» — сказал Черчесов.

В следующем матче внутреннего первенства «Ахмат» сыграет с московским «Локомотивом» на выезде. Игра состоится 9 марта.