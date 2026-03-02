Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Урала» Бардачёв — о страшной болезни: пацаны играют, а мне 10 лет лечиться или что?

Игрок «Урала» Бардачёв — о страшной болезни: пацаны играют, а мне 10 лет лечиться или что?
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», рассказал о серьёзном заболевании — неврите лицевого нерва. Из-за него у Бардачёва парализовало часть лица.

— Весной я был на взводе: долго не играл, понимал, что я вообще не в форме. Гормональный фон поменялся, я прибавил 10 килограммов и был очень нерасторопный. К тому же я видел, как пацаны прогрессируют, играют. А я на фоне неудачной аренды восстанавливался и не понимал, что со мной будет. Вот все говорят: «кресты», «кресты». Это тоже тяжело, но ты хотя бы понимаешь, как это лечить. А здесь понимания нет. Прихожу к врачу, спрашиваю про сроки, а мне отвечают: «До 10 лет». Думаю: «Ну, замечательно. Мне 10 лет надо лечиться или что?» В мае меня начали подпускать к «Зениту-2», я тренировался с ними. Но нельзя было играть головой, идти в жёсткие стыки. А в июне дали полный допуск, и я начал тренироваться по полной программе. Было немного страшно — боялся играть головой, потому что лицо ещё до конца не прошло. Но уже в июне сыграл первый матч.

— Когда слышал слова про 10 лет, мысли о завершении карьеры появлялись?
— Не буду врать. Конечно, такие мысли были. Сидишь в больнице за городом, где не ловит вай-фай, был абстрагирован от мира. И говорят такие вещи.

— Карьера – карьерой, но за жизнь не было страшно? Так сразу и про инсульт можно подумать.
— Да нет. Не было мыслей, что это может быть инсульт или ещё что-то. Чувствовал себя неполноценным. Все нормальные, а ты ходишь перекошенный, еду жевать тяжело. Обычно ты не думаешь, как ты моргаешь, а в тот период это было для меня успехом, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Проснулся — паралич лица. Нашёл силы в церкви». Жуткая история молодого таланта «Зенита»
Эксклюзив
«Проснулся — паралич лица. Нашёл силы в церкви». Жуткая история молодого таланта «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android