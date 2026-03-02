Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов: «Ахмат» выглядел посолиднее и на корню рубил все лучшие качества ЦСКА

Игорь Колыванов: «Ахмат» выглядел посолиднее и на корню рубил все лучшие качества ЦСКА
Комментарии

Российский тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матче 19-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«В Грозном непросто играть. Черчесов всегда отличался тем, что может настроить команду под любого соперника. Армейцы не показали всего, что умеют. Не было той целостности, которую обычно демонстрируют. Есть исполнители, но «Ахмат» рубил все лучшие качества ЦСКА на корню. Плотно играли. Команды Черчесова всегда отличались тем, что сложно вскрыть оборону. «Ахмат» выглядел посолиднее», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Ахмате» показали, что сказал Черчесов игрокам после победы над ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android