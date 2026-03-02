Игорь Колыванов: «Ахмат» выглядел посолиднее и на корню рубил все лучшие качества ЦСКА

Российский тренер Игорь Колыванов высказался по итогам матче 19-го тура Мир РПЛ между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«В Грозном непросто играть. Черчесов всегда отличался тем, что может настроить команду под любого соперника. Армейцы не показали всего, что умеют. Не было той целостности, которую обычно демонстрируют. Есть исполнители, но «Ахмат» рубил все лучшие качества ЦСКА на корню. Плотно играли. Команды Черчесова всегда отличались тем, что сложно вскрыть оборону. «Ахмат» выглядел посолиднее», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.