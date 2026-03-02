Экс-игрок «Арсенала» назвал основную проблему команды в нынешнем сезоне

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт назвал основную проблему команды в нынешнем сезоне после матча 28-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

«Когда «Челси» остался в меньшинстве, они начали хорошо играть вдесятером. Это вызывало беспокойство. «Арсенал» проявляет нервозность, беспокойство на поздних стадиях матчей, им нужно использовать возможности на более ранних этапах, чтобы расслабиться.

Теперь им просто нужно побеждать, особенно в домашних играх. Это не придаст им огромной уверенности, но это всё равно будет победа.

Как мы видим во вторых таймах, соперники могут добиться успеха в матчах с «Арсеналом», — приводит слова Райта Daily Mail.

«Арсенал» с 64 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. В следующем туре «канониры» на выезде встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион» 4 марта.