Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Урала» Бардачёв: не понимаю, зачем нужны психологи — ходил в церковь, ставил свечки

Игрок «Урала» Бардачёв: не понимаю, зачем нужны психологи — ходил в церковь, ставил свечки
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», рассказал, как справился с серьёзной болезнью — невритом лицевого нерва. Из-за него у Бардачёва парализовало часть лица.

— Кто в момент болезни был рядом, кто поддерживал и помогал?
— Если у меня какие-то трудности, я абстрагируюсь от всех. Так и на тот период перестал со всеми общаться — было тяжело, но старался никого не грузить этим. Когда находишься в таком состоянии, не можешь излучать позитив. Ни с кем особо не общался, не делился — даже с родителями. Держал всё в себе, но верил, что всё должно быть хорошо.

Однако был определяющий момент. В Пасху решил сходить в церковь, думал, что может стать полегче. Сходил — и начал находить в себе силы идти дальше. В выходные старался и дальше посещать церковь, свечки ставить, научился быть один.

— Хотел спросить про психолога, но помогла тебе в итоге церковь?
— Может, это прозвучит грубо, но я не понимаю, зачем нужны психологи. Я не был у него, может, чего-то не знаю. Но для меня это странно: если ты сам не можешь разобраться в своих мыслях, зачем тебе ходить к психологу? Я смог разобраться в одиночестве, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Проснулся — паралич лица. Нашёл силы в церкви». Жуткая история молодого таланта «Зенита»
Эксклюзив
«Проснулся — паралич лица. Нашёл силы в церкви». Жуткая история молодого таланта «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android