Игрок «Урала» Бардачёв: не понимаю, зачем нужны психологи — ходил в церковь, ставил свечки

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», рассказал, как справился с серьёзной болезнью — невритом лицевого нерва. Из-за него у Бардачёва парализовало часть лица.

— Кто в момент болезни был рядом, кто поддерживал и помогал?

— Если у меня какие-то трудности, я абстрагируюсь от всех. Так и на тот период перестал со всеми общаться — было тяжело, но старался никого не грузить этим. Когда находишься в таком состоянии, не можешь излучать позитив. Ни с кем особо не общался, не делился — даже с родителями. Держал всё в себе, но верил, что всё должно быть хорошо.

Однако был определяющий момент. В Пасху решил сходить в церковь, думал, что может стать полегче. Сходил — и начал находить в себе силы идти дальше. В выходные старался и дальше посещать церковь, свечки ставить, научился быть один.

— Хотел спросить про психолога, но помогла тебе в итоге церковь?

— Может, это прозвучит грубо, но я не понимаю, зачем нужны психологи. Я не был у него, может, чего-то не знаю. Но для меня это странно: если ты сам не можешь разобраться в своих мыслях, зачем тебе ходить к психологу? Я смог разобраться в одиночестве, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.