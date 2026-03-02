Воспитанник «Зенита» Бардачёв: журналисты писали много неправды обо мне после болезни

Центральный защитник «Зенита» Матвей Бардачёв, арендованный «Уралом», рассказал о внимании СМИ на фоне серьёзного заболевания — неврита лицевого нерва. Из-за него у Бардачёва парализовало часть лица.

— Григорий Иванов по-особому относится к молодым футболистам. Кого-то ограждает от прессы, кого-то – от других клубов. Какие у вас отношения?

— Я всё-таки принадлежу «Зениту», здесь лишь в аренде. Но он точно не отговаривал меня никуда переходить (смеётся). Да я и не могу. С прессой я и сам не общаюсь — у меня вообще сложилось о ней негативное представление в связи со всей этой ситуацией со здоровьем. Стараюсь со СМИ не взаимодействовать, могу, если нужно.

— После этого случая тебе начали писать журналисты?

— Писали много неправды. Когда у меня был период с болезнью, кто-то выложил об этом новость. Не понимаю, зачем это нужно было. И сразу начали писать, спрашивали, можно ли взять интервью. Странно. Понятно, что им это надо, но и у меня есть своё мнение. До этого мне ничего не писали, а когда что-то случилось — нужно интервью.

Плюс был период, когда я после травмы выходил за «Зенит-2». За несколько часов до матча с «Космосом» про меня выложили нелицеприятный пост про то, что я занял чужое место, что меня нужно продать и я не тяну «Зенит-2». Не понял, для чего это выкладывали, — сказал Бардачёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.