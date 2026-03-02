Скидки
В Ассоциации футбола Израиля не беспокоятся об отстранении из-за конфликта с Ираном

В Ассоциации футбола Израиля не беспокоятся об отстранении из-за конфликта с Ираном
Пресс-служба Ассоциации футбола Израиля прокомментировала возможное отстранение израильских команд от международных соревнований из-за военного конфликта с Ираном. В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанёс удары по военным базам США в Израиле, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне.

— На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем были ли обращения из ФИФА и УЕФА по исключению сборной и клубов из международных турниров?
— Нет. Всё будет хорошо. Мы не беспокоимся об этом, — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Ассоциации футбола Израиля Sport24.

Жена игрока «Спартака» Наиля Умярова не может вылететь из ОАЭ с детьми
