Колыванов: надо, чтобы арбитры в поле брали ответственность, а не только VAR смотрели

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов высказался о плохом судействе по итогам 19-го тура Мир РПЛ.

«Все понимают, что есть недоработки и ошибки судей. Нужно постараться, чтобы их было как можно меньше. Надо, чтобы арбитры в поле не только VAR смотрели, но и брали ответственность. Они сидят на сборах, готовятся по полтора месяца. Но они должны понимать, что приводят к нервозности на футбольном поле. Иногда складывается ощущение, что футбольные люди моментально видят фол или его отсутствие, а те, кто этим каждый день занимается… Даже странно. Все хотят видеть меньше ошибок со стороны судей», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.