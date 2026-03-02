Агкацев: в теннисном матче Мостовой — Тюкавин поддержал бы Андрея

Голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев рассказал, кого поддержал бы в теннисном матче между нападающим московского «Динамо» Константином Тюкавиным и полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Андреем Мостовым.

— Твоему другу Андрею Мостовому зимой бросал вызов сыграть в теннис Костя Тюкавин. Если бы такой матч состоялся, кто бы победил?

— Я видел, как Тюкавин играет. Он хорошо играет. Мостового не видел, мы с ним не играли. Я бы поддержал Мостового, но и с Тюкавиным хорошие отношения. (Улыбается.) — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.