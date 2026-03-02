«Где жёлтая Кордобе?» В «Ростове» показали спорные моменты матча с «Краснодаром»
Поделиться
Пресс-служба «Ростова» опубликовала видеоролик со спорными моментами по ходу игры 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Прошедшая в субботу на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1. По ходу матча два футболиста жёлто-синих получили красные карточки — это защитники Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8' 1:1 Миронов – 45+3' 2:1 Кривцов – 73'
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43).
В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с калининградской «Балтикой» на домашней арене.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
14:55
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:33
-
13:21
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
12:52
-
12:51
-
12:49
-
12:40
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
12:00
-
11:47
-
11:40
-
11:36
-
11:25