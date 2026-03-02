Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Где жёлтая Кордобе?» В «Ростове» показали спорные моменты матча с «Краснодаром»

«Где жёлтая Кордобе?» В «Ростове» показали спорные моменты матча с «Краснодаром»
Комментарии

Пресс-служба «Ростова» опубликовала видеоролик со спорными моментами по ходу игры 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Прошедшая в субботу на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1. По ходу матча два футболиста жёлто-синих получили красные карточки — это защитники Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51', Вахания – 90+6'

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43).

В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с калининградской «Балтикой» на домашней арене.

Материалы по теме
«Ростов» выступил с заявлением о судействе в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android