«Где жёлтая Кордобе?» В «Ростове» показали спорные моменты матча с «Краснодаром»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала видеоролик со спорными моментами по ходу игры 19-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Прошедшая в субботу на стадионе «Ozon Арена» встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1. По ходу матча два футболиста жёлто-синих получили красные карточки — это защитники Дмитрий Чистяков и Илья Вахания.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (43).

В следующем матче внутреннего первенства жёлто-синие сыграют с калининградской «Балтикой» на домашней арене.