Эдуард Мор: нет никакой сенсации — «Ахмат» переиграл ЦСКА и заслуженно победил

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 19-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» переиграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Не понимаю, почему многие считают сенсацией победу «Ахмата» над ЦСКА. Нет никакой сенсации. Черчесов умеет играть с сильными командами. Поле было немного вязкое, но в плане физической борьбы футболисты «Ахмата» были готовы лучше. Победа закономерна. Бывает такое, что команда играет вторым номером, от обороны и вымучивает такие победы. Но «Ахмат» переиграл ЦСКА. «Ахмат» победил заслуженно, доминируя и играя первым номером», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 19 матчей в чемпионате России ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ахмат» располагается на седьмой строчке. У команды 25 набранных очков.