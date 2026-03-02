Скидки
Сперцян: «Барса» кусает локти, что не взяла меня? Хочется верить, почему нет?

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался относительно интереса со стороны каталонской «Барселоны» к его персоне. Ранее сам Сперцян сообщал, что сине-гранатовые вели с ним диалог.

— Ты рассказал про общение с «Барселоной». Тебя не удивило, что они не смогли найти шесть-восемь миллионов, чтобы выкупить тебя?
— Мы же не прям так разговаривали. Меня связали с Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), мы поговорили по Face Time. Как они решали дальше, не знаю.

— Кусают ли локти в «Барселоне»?
— Не знаю (смеётся).

— Но хочется верить?
— Хочется, почему нет? — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

