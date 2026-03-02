Экс-нападающий «Рубина» Кабзе: Батраков может играть в «ПСЖ»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Хасан Кабзе высказался о полузащитнике московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексее Батракове. По словам Кабзе, хавбек железнодорожников мог бы выступать за «Пари Сен-Жермен».

— Вы знаете что-то про наших молодых футболистов? Может, про Батракова.

— Да, слышал о нём. Иногда появляются хорошие молодые футболисты, им требуется поддержка: со стороны лиги, команд, страны в целом. Талантливый игрок не будет появляться каждый год. У вас был Аршавин, потом Дзагоев, это не так много. Вам необходимо поддерживать молодых игроков, таких как Гюлер у нас. Если игрок очень хороший, когда ему исполнится 20 лет, он уедет в «Реал». Я надеюсь, что Батраков уедет в Европу.

— У нас много разговоров о Батракове. Вы удивлены интересом к нему из Парижа?

— Нет, потому что европейские команды всегда ищут футболистов в других лигах. Они смотрят их в турецких, российских чемпионатах — где угодно. Если игрок талантлив, они будут следить за ним. Конечно, Батраков может перейти в «ПСЖ». Почему бы и нет? — приводит слова Кабзе «Матч ТВ».