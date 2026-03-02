Скидки
Мор прокомментировал драматичный камбэк «Ювентуса» в матче с «Ромой»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор подвёл итоги матча 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Ювентус» и «Рома». Игра завершилась со счётом 3:3, при этом по ходу встречи туринцы уступали в два мяча (1:3).

Италия — Серия А . 27-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 3
Ювентус
Турин
1:0 Франса – 39'     1:1 Консейсау – 47'     2:1 Н'Дика – 54'     3:1 Мален – 65'     3:2 Бога – 78'     3:3 Гатти – 90+3'    

«Честно говоря, при счёте 1:3 я думал, что у «Ювентуса» нет шансов спасти этот матч. Однако они уже далеко не в первый раз вытаскивают концовку в текущем сезоне. Команда Спаллетти проявляет характер. При этом ничья сама по себе — ожидаемый исход матча, но уж точно никто не ожидал, что будет счёт 3:3! Ожидали 1:1, максимум 2:2, но шесть голов… Невероятный исход. Роскошный матч», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

