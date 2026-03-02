Скидки
Максим Глушенков ответил, какой самый красивый гол он забил в своей карьере

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, какой самый красивый гол и какой команде в своей карьере он забил. За сине-бело-голубых Глушенков выступает с лета 2024-го. Прежде он играл за «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак».

— Максим Александрович, какой самый красивый гол вы забили, по вашему мнению, и какой команде?
— Пум-пум-пум… Надо думать. Ну пусть будет… Наверное… Если красивый, то можно сказать, что «Зениту» с углового. Но там просто повезло. Когда за «Локомотив» играл. Пускай будет он (смеётся), — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.

