«Мы хотели, чтобы этот матч состоялся». Карседо — перед игрой между «Спартаком» и «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался перед игрой 19‑го тура РПЛ, в которой его команде предстоит встретиться с «Сочи».

— Команда готова, мы хотели, чтобы этот матч состоялся. Готовились к игре и хотим возобновить сезон наилучшим образом.

— Бьёт ли перенос по подготовке к кубковому матчу с «Динамо»?

— Условия те, которые есть. Мы вынуждены адаптироваться к ним, у нас будет на день подготовки меньше. Но сейчас мы сфокусированы на предстоящей игре в чемпионате России, чтобы провести её лучшим образом.

— Что думаете о газоне?

— Никаких оправданий искать не нужно, поле одинаково для обеих команд. Нужно выходить, биться, бороться и играть на победу.

— Успели вчера потренироваться вечером?

— После переноса мы провели небольшую тренировку здесь, внутри стадиона. Команда была готова вчера выходить и, думаю, будет готова сегодня, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Матч, который должен был состояться вчера, 1 марта, на стадионе «Фишт» был перенесён в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.