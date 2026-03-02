«Тренируется индивидуально». Агент Самошникова рассказал о состоянии футболиста «Спартака»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Спартака» Ильи Самошникова, высказался по поводу состояния игрока после повреждения. 28-летний футболист продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

«Есть медицинский блок, они определят, когда он сможет выйти в общую группу. Но я знаю, что у Ильи есть улучшения. Он же сам рвётся в бой, хочет вернуться на поле. Но всё должно быть планомерно и правильно, чтобы он вошёл в хороших кондициях. Пока Самошников продолжает тренироваться индивидуально, но мы все уже хотим увидеть его возвращение, соскучились», — приводит слова Бабыря «РБ Спорт».