Мор оценил работу Карасёва в 19-м туре РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил работу арбитра Сергея Карасёва на матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА. Игра проходила в Грозном и завершилась со счётом 1:0. По ходу матча было несколько спорных эпизодов и судейских решений.

«На мой взгляд, Карасёв очень хорошо отсудил эту очень сложную игру. Не каждый судья может не согласиться с ассистентами на VAR. Вообще, Карасёв — один из немногих судей, кто способен отстаивать свои решения. На него не надавишь. Судья должен не только обладать мастерством, но и быть уверенным в себе», — заявил Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».