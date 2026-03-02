«Первый раз такое в практике». Осинькин — перед игрой между «Спартаком» и «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался перед игрой 19‑го тура РПЛ, в которой его команде предстоит встретиться со «Спартаком».

«Первый раз такое в практике. Не было ещё, чтобы готовились к матчу, а потом разъехались и матч перенесли на следующий день.

Не бывает ситуаций, когда команда играет только в атаку или совсем в оборону. В зависимости от уровня соперника, футбол надо показывать сбалансированный. Понятно, что существуют определённые ситуации, но мы выбрали план и не собираемся отсиживаться», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Матч, который должен был состояться вчера, 1 марта, на стадионе «Фишт» был перенесён в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.