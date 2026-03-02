Скидки
Александр Кержаков: опять мы больше говорим о судействе, а не об игре команд РПЛ

Александр Кержаков: опять мы больше говорим о судействе, а не об игре команд РПЛ
Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков отреагировал на судейские скандалы в матчах 19-го тура Мир РПЛ.

«Да, 1-й тур после возобновления РПЛ отметился тем, что опять мы говорим больше о судействе, а не об игре. С чем связана эта тенденция, надо спрашивать у руководителей судей. Если мы говорим о пенальти, который назначали в матче «Локомотив» — «Пари НН», то это компетенция арбитров.

Для меня тоже спорные истории были в эпизодах матча «Краснодар» — «Ростов». Сложно что-то сказать о новой системе определения офсайда со следующего сезона. Алаеву виднее, думаю, что вопросы всегда будут», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ростов» выступил с заявлением о судействе в матче с «Краснодаром»
