VAR вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ. Это рекорд лиги
В заключительном матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» играет со «Спартаком», был установлен рекорд турнира, связанный с просмотром VAR. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61'
Судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги. В 1-м туре после рестарта видеоассистенты подзывали судей к монитору для пересмотра решений абсолютно в каждой игре.
После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.
