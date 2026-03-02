VAR вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ. Это рекорд лиги

В заключительном матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» играет со «Спартаком», был установлен рекорд турнира, связанный с просмотром VAR. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги. В 1-м туре после рестарта видеоассистенты подзывали судей к монитору для пересмотра решений абсолютно в каждой игре.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.