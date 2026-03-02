Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

VAR вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ. Это рекорд лиги

VAR вмешивался в работу арбитров во всех восьми матчах 19-го тура РПЛ. Это рекорд лиги
Комментарии

В заключительном матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Сочи» играет со «Спартаком», был установлен рекорд турнира, связанный с просмотром VAR. На момент выхода новости счёт в матче не открыт (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'    

Судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги. В 1-м туре после рестарта видеоассистенты подзывали судей к монитору для пересмотра решений абсолютно в каждой игре.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 43 очка.

Материалы по теме
«Первый раз такое в практике». Осинькин — перед игрой между «Спартаком» и «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android