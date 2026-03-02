Скидки
Арбитр Федотов высказался об отменённом пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Сочи»

Бывший судья Мир РПЛ Игорь Федотов высказался об отменённом пенальти в пользу «Спартака» в матче 19-го тура чемпионата России с «Сочи».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'    

«Ошибся Буланов. Допустимый контакт в руках Угальде и защитника «Сочи», а в ногах ничего не было. Угальде отпустил мяч и, понимая, что он его не догонит, а справа появился ещё один защитник, дорисовал. Буланов посчитал, что была длительная задержка, увидев, что рука лежит на плече игрока «Спартака». Но правильно сделал, что поменял решение после вмешательства VAR. Возможно, он изначально ещё подумал, что был наступ. Но, судя по повторам, это, конечно, не пенальти. Первоначальное решение Буланова — ошибочное. Угальде его обманул», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

