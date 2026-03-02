Скидки
«Голос ленинградского футбола!» Кержаков поздравил Геннадия Орлова с днём рождения

«Голос ленинградского футбола!» Кержаков поздравил Геннадия Орлова с днём рождения
Ветеран «Зенита» Александр Кержаков поздравил с днём рождения известного футбольного комментатора, экс-футболиста и поклонника сине-бело-голубых Геннадия Орлова. Сегодня, 2 марта, спортивному журналисту исполняется 81 год. Кержаков назвал Орлова «голосом петербуржского футбола».

«Геннадий Сергеевич Орлов — это голос ленинградского и петербуржского футбола! Всё остальное пожелаю ему сам», — сказал Александр Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Орлова также поздравила с днём рождения пресс-служба «Зенита». В бытность футболистом он успел поиграть за сине-бело-голубых.

Орлов: Санкт-Петербург — родина отечественного футбола, и никуда от этого не деться
