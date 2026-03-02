Фото: момент с Угальде в матче «Спартак» — «Сочи», после которого не был назначен пенальти

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов.

На пятой минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с Русланом Магалем и Дмитрием Васильевым после розыгрыша штрафного. Буланов сначала указал на «точку», но изменил своё решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.