Барко догнал Алекса по голам в составе «Спартака»

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский «Спартак». Счёт в матче открыл полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Это 19-й гол для аргентинца в составе «Спартака». Таким образом, Барко сравнялся по количеству голов за красно-белых с бразильским ветераном клуба Алексом — теперь на счету обоих по 19 забитых мячей.

Напомним, Барко выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 21 матч, четыре гола и четыре результативные передачи во всех турнирах. Рыночная стоимость Барко, по данным Transfermarkt, составляет € 15 млн.