Посол Ирана в Испании прокомментировал ситуацию по участию сборной в ЧМ-2026

Посол Ирана в Испании Реза Забиб прокомментировал ситуацию по участию национальной команды в чемпионате мира 2026 года.

«Иран поедет на чемпионат мира; мы имеем право там быть. У нас нет проблем, мы поедем», — приводит слова Забиба AS.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу из-за военной операции США и их союзников в отношении страны.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).