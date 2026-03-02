Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кержаков: был уверен, что ЦСКА не выиграет у «Ахмата»

Кержаков: был уверен, что ЦСКА не выиграет у «Ахмата»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков подвёл итоги матча «Ахмат» — ЦСКА в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненцы одержали победу со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Это логично, когда ты приезжаешь после Дубая в Грозный. Качество поля, погода — это всё влияет. И не стоит забывать о сопернике. «Ахмат» — очень хорошая команда под руководством очень хорошего тренера.

Был уверен ещё до игры, что ЦСКА не выиграет этот матч с «Ахматом». Так и получилось. Несмотря на трансферную кампанию, эта игра не могла быть простой», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Александр Кержаков: опять мы больше говорим о судействе, а не об игре команд РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android