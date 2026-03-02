Кержаков: был уверен, что ЦСКА не выиграет у «Ахмата»

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков подвёл итоги матча «Ахмат» — ЦСКА в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Грозненцы одержали победу со счётом 1:0.

«Это логично, когда ты приезжаешь после Дубая в Грозный. Качество поля, погода — это всё влияет. И не стоит забывать о сопернике. «Ахмат» — очень хорошая команда под руководством очень хорошего тренера.

Был уверен ещё до игры, что ЦСКА не выиграет этот матч с «Ахматом». Так и получилось. Несмотря на трансферную кампанию, эта игра не могла быть простой», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.