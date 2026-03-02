Скидки
«Сочи» — «Спартак»: Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте

«Сочи» — «Спартак»: Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте
В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

Защитник хозяев Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 22-й минуте, а на 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
