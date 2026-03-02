«Исполняли роль стоек». Александр Бубнов — о матче «Динамо» — «Крылья Советов»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 19-го тура Мир РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов». Прошедшая в Москве игра завершилась убедительной победой бело-голубых со счётом 4:0.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
«Мой прогноз на игру полностью подтвердился (Бубнов предсказывал, что «Динамо» уверенно обыграет «Крылья Советов». — Прим. «Чемпионата»), «Динамо» на своё поле вышло с большим настроем. А «Крылья» на поле присутствовали и выполняли роль стоек. Если они будут так же играть, то у них будут очень большие проблемы. Они сейчас уже борются за выживание, а так могут даже напрямую вылететь», — сказал Бубнов в аудиозаписи в своём телеграм-канале.
