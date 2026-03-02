Скидки
Генич оценил игру «Спартака» в дебютном матче Карседо в РПЛ

Генич оценил игру «Спартака» в дебютном матче Карседо в РПЛ
Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич оценил игру московского «Спартака» в дебютном матче под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. В эти минуты красно-белые встречаются с «Сочи» в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«А «Спартак» хорош! Как и ожидалось», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.

К перерыву «Спартак» выигрывает у «Сочи» со счётом 1:0. При этом за первый тайм судья после просмотра VAR отменил гол москвичей и пенальти в ворота сочинцев.

Напомним, Карседо возглавил «Спартак» зимой 2026 года. Ранее испанец работал в кипрском «Пафосе».

Есть первый гол «Спартака» при Карседо! Помогла небрежная игра защитника «Сочи». LIVE
Есть первый гол «Спартака» при Карседо! Помогла небрежная игра защитника «Сочи». LIVE
