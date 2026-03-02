«Динамо» одержало юбилейную крупную победу в рамках чемпионата России

Московское «Динамо» одержало 80-ю крупную победу в рамках чемпионата России по футболу, обыграв накануне самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Мир РПЛ со счётом 4:0. 60 побед из 80 бело-голубые одержали на домашней арене.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 19 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Встреча состоится 8 марта и начнётся в 19:30 мск.