«Динамо» одержало юбилейную крупную победу в рамках чемпионата России

Комментарии

Московское «Динамо» одержало 80-ю крупную победу в рамках чемпионата России по футболу, обыграв накануне самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Мир РПЛ со счётом 4:0. 60 побед из 80 бело-голубые одержали на домашней арене.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15'     2:0 Нгамалё – 26'     3:0 Миранчук – 34'     4:0 Гладышев – 72'    
Удаления: нет / Гальдамес – 90'

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 19 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Встреча состоится 8 марта и начнётся в 19:30 мск.

