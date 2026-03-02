«Динамо» одержало юбилейную крупную победу в рамках чемпионата России
Поделиться
Московское «Динамо» одержало 80-ю крупную победу в рамках чемпионата России по футболу, обыграв накануне самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Мир РПЛ со счётом 4:0. 60 побед из 80 бело-голубые одержали на домашней арене.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Тюкавин – 15' 2:0 Нгамалё – 26' 3:0 Миранчук – 34' 4:0 Гладышев – 72'
Удаления: нет / Гальдамес – 90'
По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка по результатам 19 проведённых встреч. Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара» (43).
В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с ЦСКА на выезде. Встреча состоится 8 марта и начнётся в 19:30 мск.
Комментарии
- 2 марта 2026
-
16:26
-
16:16
-
16:12
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:42
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
15:24
-
15:20
-
15:18
-
15:10
-
14:56
-
14:55
-
14:52
-
14:42
-
14:40
-
14:35
-
14:32
-
14:31
-
14:25
-
14:24
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:51
-
13:45
-
13:37
-
13:33