«Это неизбежно». Елагин высказался о проблемах судейства

«Это неизбежно». Елагин высказался о проблемах судейства
Российский комментатор Александр Елагин поделился своим видением ситуации по проблемам судейства в футболе.

Разговоры о судействе — пустая трата времени, нервов и сил. Покуда не найдут чёткого взаимодействия арбитра в поле и VAR — дискуссии бессмысленны. Мы можем только возмущаться вопиющим бездействием или явным некомпетентным решением на случай, который не вызывает у нас сомнений. Часто зритель видит намного лучше судьи, у которого нет видеоповторов, но есть видеоассистент. Рано или поздно футбол всё равно придёт к главенству видеоассистента в матче. В элитных лигах, в матчах, в которых ставка очень велика, это неизбежно. Все разговоры о квалификации судей — пустое. Повышение качества работы рефери нечего обсуждать — это аксиома. А вот как лучше и эффективнее внедрить ТВ в игру в помощь судьям — вот наиглавнейшая задача!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

