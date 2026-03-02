Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотим сделать невозможное возможным». Флик — об ответном матче с «Атлетико» в Кубке

«Хотим сделать невозможное возможным». Флик — об ответном матче с «Атлетико» в Кубке
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался перед ответным матчем своей команды в 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, все понимают, что мы отстаём на четыре гола и хотим сделать невозможное возможным. Мы не собираемся сдаваться и должны верить в себя. Это важный матч.

Для меня важно, чтобы любой желающий мог нас поддержать. Связь с болельщиками очень важна. Она должна сработать.

Лучше забить первыми. Мы должны быть умными и целеустремлёнными. Это было в матче с «Вильярреалом» — у нас были динамизм, интенсивность… Необходимо играть как команда и как единое целое», — приводит слова Флика Marca.

В первом полуфинальном матче «Атлетико» одержал уверенную победу со счётом 4:0. Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время.

Материалы по теме
«Я получил жёлтую карточку и её заслужил». Флик — о конфликте с тренером «Вильярреала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android