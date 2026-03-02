Скидки
Максим Глушенков назвал трёх футболистов, которых понимает лучше всего

Комментарии

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос от экс-игрока сине-бело-голубых Владислава Радимова, назвав трёх футболистов, которых понимает лучше всего. За «Зенит» Глушенков играет с лета 2024-го.

— Глуш, привет. У меня два вопроса к тебе. Первое — какое самое главное качество футболиста-партнёра тебе импонирует? Именно по футбольному. Ну и отсюда вытекает второе — назови трёх партнёров, с которыми ты играл в течение своей карьеры и которых понимаешь лучше всех. Это необязательно игрок из «Зенита», а вообще в профессиональной карьере.
— Чтение игры. Пускай будет такое [футбольное качество]. Три партнёра. Пускай будут Вендел, Юра Горшков и Влад Сарвели, — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».

Максим Глушенков ответил, какой самый красивый гол он забил в своей карьере
Комментарии
