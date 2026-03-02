Защитник «Локомотива» Фассон: без Баринова команде нужно перестраиваться

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался об игре команды в опорной зоне после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Без Баринова нам нужно перестраиваться, нужно работать дальше без него. Артём Карпукас в матче с «Пари НН» провёл отличную игру. К тому же позиция в опорной зоне для него привычная. Он здорово сыграл», — сказал Фассон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекал летом текущего года.

После 19 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице.