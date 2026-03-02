«Сочи» — «Спартак»: Маркиньос вывел гостей вперёд на 79-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступает Евгений Буланов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Спартака».

Полузащитник Маркиньос вывел красно-белых вперёд на 79-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 22-й минуте. На 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда, а защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте.

После 18 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 29 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).