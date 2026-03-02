Экс-игрок «Рубина» Кабзе: российские судьи намного более суровы по сравнению с турецкими

Бывший нападающий казанского «Рубина» Хасан Кабзе сравнил уровень судейства в чемпионате России с турецкой лигой. По словам Кабзе, российские арбитры намного суровее своих турецких коллег.

— Вы часто говорите о судьях. Можете сравнить судейство в России и Турции?

— Во-первых, все судьи могут сделать ошибку. Не только в Турции или России, но и в Германии, Нидерландах, Англии — везде. Я не могу принять, что судья может ошибиться с VAR. Если судья принял неправильное решение, то VAR должен поменять его. Если сравнить судейство в России и Турции… Иногда некоторые турецкие судьи жёстче, чем русские. Если брать в целом, российские судьи намного более суровы, они вообще не смеются. Мы как будто дети на футбольном поле, а судья — наш отец. Он думает, что босс футбола, потому что решает всё. Думает, что должен быть очень жёстким для игроков. Быть судьёй — очень сложная работа. Я никогда не хотел работать арбитром, — приводит слова Кабзе «Матч ТВ».