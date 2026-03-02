Флик высказался об отсутствии Левандовского в составе «Барселоны» перед игрой с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отсутствии в составе своей команды нападающего Роберта Левандовского перед ответным матчем в 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико».

«Нам нужно справиться с его отсутствием. Это была досадная ситуация, он столкнулся плечом с соперником в матче с «Вильярреалом». Отсутствие нескольких игроков — Гави, Кристенсена, Де Йонга — очень важно, но команда хорошо справляется с этим. Это возможности для других продемонстрировать свои способности», — приводит слова Флика Marca.

В первом полуфинальном матче «Атлетико» одержал уверенную победу со счётом 4:0.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время.