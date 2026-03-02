Максим Глушенков ответил, в каком виде спорта себя попробовал, если бы не футбол

Крайний нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, в каком виде спорта он себя попробовал бы, если бы не футбол. За сине-бело-голубых Глушенков выступает с лета 2024-го. Прежде он играл за «Локомотив», «Крылья Советов» и «Спартак».

«Тяжёлый вопрос. Не знаю. Сейчас я бы, может, ответил… Ну, я люблю в теннис играть. Нечасто, но так. Импонирует, так скажем… На коньках давно не стоял, но раньше катался практически каждый день в детстве. Вот. Ну, не знаю… Давай назовём… Я ещё баскетбол люблю. Давай назовём теннис», — сказал Глушенков в новом выпуске на YouTube-канале «Зенита».

В нынешнем сезоне Глушенков провёл 22 матча, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.