Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сочи — Спартак, результат матча 2 марта 2026, счёт 2:3, 19-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» победил «Сочи» в первом матче с Карседо
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Сочи» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

Счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, реализовав пенальти на 22-й минуте. На 41-й минуте VAR отменил гол полузащитника гостей Жедсона Фернандеша из-за офсайда. Защитник «Сочи» Александр Солдатенков сравнял счёт на 61-й минуте, но полузащитник красно-белых Маркиньос забил второй гол в ворота хозяев на 79-й минуте. Пабло Солари забил третий мяч красно-белых на 92-й минуте. Владимир Ильин сократил отставание на 90+10-й минуте, установив окончательный счёт в игре — 3:2.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
Фото: состояние газона перед матчем 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android