«Спартак» впервые в истории обыграл «Сочи» на выезде в официальном матче
«Спартак» со счётом 3:2 обыграл «Сочи» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые впервые переиграли эту команду в официальной гостевой встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22' 1:1 Солдатенков – 61' 1:2 Маркиньос – 79' 1:3 Солари – 90+2' 2:3 Ильин – 90+10'
В рамках чемпионата России эти команды играли друг с другом 12 раз, у каждого из оппонентов в этих встречах по пять побед, ещё дважды они играли вничью.
После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.
В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).
