«Спартак» впервые в истории обыграл «Сочи» на выезде в официальном матче

«Спартак» со счётом 3:2 обыграл «Сочи» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, красно-белые впервые переиграли эту команду в официальной гостевой встрече.

В рамках чемпионата России эти команды играли друг с другом 12 раз, у каждого из оппонентов в этих встречах по пять побед, ещё дважды они играли вничью.

После 19 туров чемпионата России «Сочи» набрал девять очков и занимает последнее, 16-е место. Московский клуб заработал 32 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре команда Игоря Осинькина встретится с «Пари НН» (7 марта), а подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с «Акроном» (9 марта).