Председатель совета директоров «Крыльев Советов» прокомментировал инцидент с дракой

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал последствия инцидента с дракой, произошедшей в товарищеском матче с «КАМАЗом» на зимних сборах.

«Инцидент с Рассказовым на сборах? Такое, конечно, недопустимо. Николай Рассказов понёс финансовое наказание. Потому что другие виды наказаний в Российской Федерации не предусмотрены. Клубу был нанесён репутационный ущерб», — приводит слова Яковлева Legalbet.

Драка произошла 9 февраля в концовке первого тайма контрольной встречи при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». Защитник «Крыльев» Николай Рассказов подошёл к форварду челнинцев Ацамазу Ревазову и ударил соперника головой в нос, что стало причиной массовой потасовки между командами.