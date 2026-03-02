Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 2 марта, календарь, таблица

Сегодня, 2 марта, состоялся один перенесённый матч в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча РПЛ 2 марта:

«Сочи» — «Спартак» — 2:3.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший в 19 играх 40 очков. В зоне прямого вылета располагаются «Пари НН» и «Сочи», в активе которых 14 и девять очков соответственно.