Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 2 марта, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 2 марта, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 2 марта, состоялся один перенесённый матч в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча РПЛ 2 марта:

«Сочи» — «Спартак» — 2:3.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший в 19 играх 40 очков. В зоне прямого вылета располагаются «Пари НН» и «Сочи», в активе которых 14 и девять очков соответственно.

Каленадарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Видео
При Карпине «Динамо» в РПЛ столько не забивало! От «Крыльев» просто ничего не осталось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android