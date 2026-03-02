Скидки
Карседо — первый cо времён Кононова тренер «Спартака», выигравший дебютный матч в РПЛ

Карседо — первый cо времён Кононова тренер «Спартака», выигравший дебютный матч в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо с победы начал карьеру в московском клубе. Под руководством испанца команда обыграла «Сочи» в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Карседо — первый тренер красно-белых с 2018 года, одержавший победу в первом матче РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2026, понедельник. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Барко – 22'     1:1 Солдатенков – 61'     1:2 Маркиньос – 79'     1:3 Солари – 90+2'     2:3 Ильин – 90+10'    

Последний раз такое удавалось Олегу Кононову, с которым «Спартак» 25 ноября 2018 года обыграл «Крылья Советов» (3:1).

Доменико Тедеско, Гильермо Абаскаль в своих первых матчах РПЛ сыграли вничью (с «Рубином» 0:0 в 2019-м и «Ахматом» (1:1) в 2022-м соответственно). Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович проиграли («Рубину» (0:1) в 2021-м, ЦСКА (0:2) в 2022-м и «Оренбургу» (0:2) в 2024-м).

