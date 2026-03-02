Скидки
Диего Симеоне: к игре с «Барселоной» готовимся так же, как и к любой другой

Комментарии
Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Кубка Испании с «Барселоной». В первой игре победу со счётом 4:0 одержала команда из Мадрида.

Кубок Испании . 1/2 финала
03 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
«Мы полностью сосредоточены на ближайшей игре. Нам предстоит встретиться с соперником высокого уровня, делающим упор на атакующую и храбрую командную игру, что делает его одним из сильнейших коллективов как в Ла Лиге, так и в Европе в целом.

К этой игре мы готовимся так же, как и к любой другой, используя тот же подход, что и при подготовке ко встрече с другими соперниками. В этом плане особых изменений нет. Для тех, кому нужно заполнить множество пробелов [в сезоне], это может быть самый важный матч, но мы не считаем, что должны что-то доказывать в этом смысле», — приводит слова Симеоне AS.

