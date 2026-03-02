Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 2 марта, завершился 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.
Результаты матчей 19-го тура РПЛ-2025/2026:
Пятница, 27 февраля:
«Зенит» — «Балтика» — 1:0.
Суббота, 28 февраля:
«Оренбург» — «Акрон» — 2:0;
«Краснодар» — «Ростов» — 2:1;
«Локомотив» — «Пари НН» — 2:1;
«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:1.
Воскресенье, 1 марта:
«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 4:0;
«Ахмат» — ЦСКА — 1:0.
Понедельник, 2 марта:
«Сочи» — «Спартак» — 2:3.
По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».