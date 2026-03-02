Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 19-го тура чемпионата России по футболу — 2025/2026, турнирная таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица
Комментарии

Сегодня, 2 марта, завершился 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 19-го тура РПЛ-2025/2026:

Пятница, 27 февраля:

«Зенит» — «Балтика» — 1:0.

Суббота, 28 февраля:

«Оренбург» — «Акрон» — 2:0;
«Краснодар» — «Ростов» — 2:1;
«Локомотив» — «Пари НН» — 2:1;
«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:1.

Воскресенье, 1 марта:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 4:0;
«Ахмат» — ЦСКА — 1:0.

Понедельник, 2 марта:

«Сочи» — «Спартак» — 2:3.

По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».

Каленадарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Спартак» с Карседо сделал то, чего не мог восемь лет! Но победу в Сочи пришлось выгрызать
Видео
«Спартак» с Карседо сделал то, чего не мог восемь лет! Но победу в Сочи пришлось выгрызать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android