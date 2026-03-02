Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 19-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 2 марта, завершился 19-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 19-го тура РПЛ-2025/2026:

Пятница, 27 февраля:

«Зенит» — «Балтика» — 1:0.

Суббота, 28 февраля:

«Оренбург» — «Акрон» — 2:0;

«Краснодар» — «Ростов» — 2:1;

«Локомотив» — «Пари НН» — 2:1;

«Динамо» Махачкала — «Рубин» — 2:1.

Воскресенье, 1 марта:

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 4:0;

«Ахмат» — ЦСКА — 1:0.

Понедельник, 2 марта:

«Сочи» — «Спартак» — 2:3.

По итогам 19-го тура чемпионата России первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». В активе действующих чемпионов страны 42 набранных очка. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив».